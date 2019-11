NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r w październiku; konsensus: 2,5% r/r

"W październiku 2019 r. inflacja CPI obniżyła się o 0,1 pkt proc. i wyniosła 2,5% r/r. Do obniżenia inflacji CPI w październiku br. przyczynił się dalszy spadek cen paliw (do -4,8% r/r wobec -2,% r/r we wrześniu br. - efekt niższych cen ropy naftowej) oraz dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych do 6,1% r/r (wobec 6,3% r/r we wrześniu br.; efekt spadku rocznej dynamiki cen warzyw). Niższej inflacji CPI towarzyszył wzrost dwóch miar inflacji bazowej, spadek jednej oraz stabilizacja jednej miary. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w październiku br. utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniosła 2,4% r/r" - czytamy w komunikacie.