NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,6% r/r w listopadzie; konsensus: 2,6% r/r

"W listopadzie 2019 r. inflacja CPI wzrosła do 2,6% r/r (o 0,1 pkt proc. wobec października 2019 r.). Do wyższej inflacji CPI przyczynił się dalszy wzrost cen usług (do 5,1% r/r wobec 4,6% w październiku 2019 r.; efekt bazy w grupie łączność i wzrost cen usług w zakresie turystyki zorganizowanej) oraz wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 6,5% r/r wobec 6,1% w październiku 2019 r.; głównie dalszy wzrost cen mięsa wieprzowego i wędlin związany z epidemią ASF w Chinach). W przeciwnym kierunku oddziaływała kontynuacja spadku dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (do -5,4% r/r wobec -4,8% w październiku 2019 r.; statystyczny efekt bazy). Wyższej inflacji CPI towarzyszył wzrost trzech miar inflacji bazowej oraz stabilizacja jednej miary. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w listopadzie 2019 r. wyniosła 2,6% r/r (wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca)" - czytamy w komunikacie.