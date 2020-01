NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,1% r/r w grudniu; konsensus: 3,2% r/r

"W grudniu 2019 r. inflacja CPI wzrosła do 3,4% r/r. Do wyższej inflacji przyczynił się wzrost cen we wszystkich głównych grupach CPI. Największe wkłady do wzrostu wskaźnika CPI miały: wzrost dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu do 0% r/r wobec -5,4% w listopadzie 2019 r. - efekt wzrostu cen ropy naftowej na giełdach światowych oraz wygasania statystycznego efektu spadku cen paliw w grudniu 2018 r. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,3 pkt proc.; wzrost dynamiki cen usług do 5,9% r/r wobec 5,1% w listopadzie 2019 r. - głównie efekt wzrostu cen ubezpieczeń oraz usług transportowych, w tym głównie wzrostu cen biletów lotniczych. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,2 pkt proc.; wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (6,9% r/r wobec 6,5% w listopadzie 2019 r.) - wzrost cen mięsa wieprzowego, wędlin i w efekcie mięsa ogółem wskutek m.in. epidemii ASF w Chinach. Jednocześnie odnotowano spadek dynamiki cen warzyw i owoców. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,1 pkt proc.; wzrost dynamiki

cen towarów nieżywnościowych do 0,7% r/r wobec 0,4% w listopadzie 2019 r. - głównie efekt słabszego niż przed rokiem sezonowego spadku cen odzieży i obuwia oraz wzrostu cen pojazdów. Wkład do wzrostu CPI wyniósł ok. 0,1 pkt proc. Wyższej inflacji CPI towarzyszył wzrost wszystkich miar inflacji bazowej. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w grudniu 2019 r. wyniosła 3,1% r/r (wzrost o 0,5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca)" - czytamy w komunikacie.