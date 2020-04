NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,6% r/r w marcu; konsensus: 3,4% r/r

"W marcu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 4,6% r/r (z 4,7% w lutym). Do spadku wskaźnika CPI przyczynił się silny spadek cen paliw do prywatnych środków transportu (o 4,6% m/m; spadek rocznej dynamiki cen z 2,4% w lutym br. do -2,9% w marcu br. - efekt globalnego spadku popytu). Wzrosła natomiast dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 8% r/r wobec 7,5% w lutym; głównie z powodu wzrostu cen mięsa). Dynamika cen usług w marcu 2020 r. wzrosła nieznacznie do 6,5% r/r (wobec 6,4% w lutym), co wynikało ze wzrostu opłat za wywóz śmieci, a także wzrostu cen usług pasażerskiego transportu powietrznego, w zakresie łączności oraz ubezpieczeń. Z kolei dość silnie spadła dynamika cen usług w zakresie turystyki zorganizowanej za granicą (przy czym zgodnie z komunikatem GUS udział danych szacowanych w przypadku tej grupy jest istotny i przekracza 50% w marcu). Dynamika cen towarów nieżywnościowych (włącznie z napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi) nie zmieniła się w marcu 2020 r. i wyniosła

1,2% r/r" - czytamy w komunikacie.