NBP: Motorem wzrostu popytu będzie eksport w IV kw. 2020 r.

"Wprawdzie wskaźniki kwartalnych i rocznych prognoz popytu wzrosły we wszystkich klasach przedsiębiorstw wg zaangażowania w eksport, ale jedynie w przypadku eksporterów prognozy powróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Równocześnie zarówno kwartalne, jak i roczne prognozy eksportu silnie wzrosły osiągając poziomy z połowy 2019 r. Pozwala to przypuszczać,że wiodący motorem wzrostu popytu w najbliższym okresie może być eksport. Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i bezprecedensowy charakter szoku związanego z pandemią koronawirusa, prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa należy jednak traktować z odpowiednią dozą ostrożności. Odmiennie niż w przypadku spowolnienia z lat 2008/2009, w ostatnich kilku kwartałach prognozy popytu formułowane przez przedsiębiorstwa wykazują wyższą korelację z aktualną niż przyszłą sytuacją" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".