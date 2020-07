NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw

"Mocnemu pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki opisujące zamiary inwestycyjne przedsiębiorstw. Podobnie jak w czasie poprzednich kryzysów - w latach 2001 i 2008/2009 - do historycznego minimum obniżyło się zainteresowanie nowymi inwestycjami (wskaźnik nowych inwestycji spadł o 4,8 pkt proc. kw/kw - do 16,6%)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

"Plany te, wyrażające skłonność firm do zwiększania inwestycji, są obecnie najbardziej pesymistyczne od początku badania tej kategorii (tj. od 2012 r) i zapowiadają znaczący spadek wielkości nakładów (salda zmian skali nakładów, tak w planach kwartalnych, jak i rocznych, po raz pierwszy od 6 lat są silnie ujemne). W efekcie tych zmian silnie się obniżyła się (najgłębszy spadek od początku badania) syntetyczna ocena optymizmu inwestorów (OPTIN) - osiągając historyczne minimum" - podano także.

Prognozy inwestycji są niekorzystne (ujemne salda w planach zmian wielkości inwestycji) w większości analizowanych grup przedsiębiorstw, ale redukcje nakładów mogą być głębsze w przemyśle i handlu, w sektorze prywatnym, w firmach dużych oraz wśród eksporterów. Wśród eksporterów pesymizm w planach inwestycji nasilał się wyraźnie jednak już we wcześniejszych kwartałach.

"Kryzys wywołany epidemią koronawirusa ma także wyraźnie negatywny wpływ na bieżącą realizację inwestycji i dalsze plany inwestycyjne przedsiębiorstw, ale głównie wśród tych firm, w których poważne negatywne skutki kryzysu już się zmaterializowały. To są przede wszystkim przedsiębiorstwa, które w II kw. br. doświadczyły bardzo silnego spadku stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych (obniżyło się ono do 60% z 80% we wcześniejszych 4 kwartałach)" - czytamy także.