NBP: Pandemia może wywołać efekt double-hit w sektorze ubezpieczeń

"Na skutek pandemii COVID-19 w sektorze ubezpieczeń może zmaterializować się ryzyko double-hit. Oznacza to, że w niektórych podmiotach sektora może zmniejszyć się wartość posiadanych aktywów, przy równoczesnym wzroście rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wywołanym obniżeniem stopy wolnej od ryzyka. W obliczu spodziewanego spadku napływu składek wywołanego pandemią COVID-19 słabym punktem polskiego sektora ubezpieczeń, w tym zwłaszcza działu ubezpieczeń na życie, jest duży udział oczekiwanych zysków z przyszłych składek w środkach własnych" - czytamy w raporcie.

"Spada również popyt na usługi ubezpieczeniowe, co znajduje odzwierciedlenie w spadku dynamiki składki przypisanej. Wszystkie te zjawiska prowadzą do zmniejszenia dochodowości zakładów ubezpieczeń, a w skrajnym przypadku mogą skutkować zagrożeniem wypłacalności niektórych podmiotów, to z kolei wymusiłoby ograniczenie przez nie świadczenia usług ubezpieczeniowych" - czytamy w raporcie.