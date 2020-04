NBP: Prognoza centralna analityków dot. PKB w 2020 r. to spadek o 2,6%

"Biorąc pod uwagę rozkład zagregowany, typowe scenariusze tempa wzrostu PKB przewidują wystąpienie recesji w 2020 r. - 50-procentowy przedział prognoz tempa wzrostu PKB zawiera się między wartościami -4,5% a -0,5% (prawdopodobieństwo recesji w 2020 r. wynosi 79%). Rozkłady zagregowane prognoz na kolejne lata wskazują na wzrost PKB. Scenariusze recesyjne nie są całkiem wykluczone, lecz prawdopodobieństwo ujemnego tempa wzrostu PKB pozostaje bardzo niskie, równe 9% w 2021 r. i 7% w 2022 r. W 2021 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB między 1,1% a 4,7%, zaś w 2022 r. między 1,8% a 3,8% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). Rozkłady zagregowane na lata 2020-2021 są wielomodalne, co odzwierciedla zróżnicowanie opinii ekspertów. Z kolei rozkład zagregowany na 2022 r. wskazuje na zbliżone prawdopodobieństwo dowolnej wartości z zakresu ok. 1,8%-4%" - czytamy w raporcie.