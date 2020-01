NBP: Prognoza centralna analityków dot. średniorocznej inflacji w 2019 to 2,3%

"Prognozy ekspertów dotyczące inflacji CPI zostały wyraźnie podwyższone w stosunku do poprzedniego kwartału. Zgodnie ze scenariuszem centralnym, w 2020 r. inflacja wzrośnie do poziomu 3,3% średniorocznie, zaś w 2021 r. nastąpi jej obniżenie do 2,8%, powyżej celu inflacyjnego NBP3. W latach tych inflacja nie powinna wyjść poza zakres, odpowiednio, 2,9%-3,7% i 1,9%-3,3% (są to granice 50- procentowego przedziału prawdopodobieństwa)" - czytamy w raporcie.