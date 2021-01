NBP: Saldo na rachunku C/A to + 1725 mln euro w XI, konsensus: 1950 mln euro

"W listopadzie 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda obrotów towarowych (7,9 mld zł) i usług (10,6 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (8,1 mld zł) i dochodów wtórnych (2,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 5,1 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 10,2 mld zł. W listopadzie odnotowano najwyższy poziom dynamiki zarówno eksportu, jak i importu w 2020 r. Oszacowana wartość eksportu towarów w porównaniu do listopada 2019 r. wzrosła o 15,1% r/r. i wyniosła 103,4 mld zł. Istotny wpływ na kształtowanie się w listopadzie wartości eksportu miał fakt, że był on o jeden dzień roboczy dłuższy niż listopad 2019 r. Do wzrostu przyczynił się większy w porównaniu z 2019 r. eksport baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, odzieży oraz części motoryzacyjnych" - czytamy

w komentarzu banku centralnego.