NBP: Saldo na rachunku C/A to +659 mln euro w II, konsensus: 754 mln euro

"W omawianym okresie najwyższy wzrost wartości odnotowano w eksporcie baterii samochodowych, silników do aut hybrydowych, aparatów słuchowych, odzieży oraz pszenicy. Z kolei największy wpływ na obniżenie się wartości importu miało zmniejszenie się dostaw części komputerowych i części do odbiorników telewizyjnych spowodowane zakłóceniami w imporcie z Chin, związanymi z nasileniem się pandemii COVID-19. Mniejszą wartość w porównaniu z lutym 2019 r. odnotowano także w imporcie węgla, ciągników samochodowych oraz części motoryzacyjnych. W lutym 2020 r. nadwyżka eksportu nad importem w handlu towarami ukształtowała się na poziomie 2,2 mld zł, co oznacza poprawę salda o 4,1 mld zł w porównaniu z lutym 2019 r." - czytamy w komunikacie.