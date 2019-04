forex 58 minut temu

NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w II kw. br.

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Po silnym wzroście udziału firm prognozujących podwyżki w I kw. br., odsetek firm planujących zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia w II kw. br. nieznacznie spadł - do poziomu ok. 36%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Odsetek firm zamierzających podnieść płace w ciągu najbliższych 12 miesięcy obniżył się do ok. 57% (wobec ponad 68% w poprzedniej edycji badania).