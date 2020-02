NCBR dofinansuje wyłonione projekty w branży kosmicznej na ponad 143 mln zł

"Sukces konkursu pokazuje, że zaawansowane technologie kosmiczne są coraz bliżej nas. Dla mnie to sygnał, że musimy dalej rozwijać polską naukę, stawiać na ośrodki akademickie, kształcące inżynierów, którzy podbiją rynek wysokich technologii. Rynek kosmiczny jest rynkiem globalnym, poprzeczka zawieszona jest więc bardzo wysoko, dlatego nie możemy zostać w tyle" - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin , cytowany w komunikacie.

Celem konkursu było umożliwienie polskim podmiotom podniesienia poziomu gotowości technologicznej opracowanych przez nich rozwiązań do TRL na poziomie minimum 7, tak aby zwiększyć ich atrakcyjność według wymogów m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz dużych integratorów systemów kosmicznych.

"Polski sektor kosmiczny to ponad 300 firm, w większości małych i średnich. [...] Przedsiębiorcy jeszcze raz udowodnili, że mają odwagę przekształcić w rzeczywistość to, co niedawno mogłoby się jeszcze wydawać science fiction" - zaznaczył wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.