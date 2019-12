NCBR dopuściło konsorcjum Polimeksu do III fazy projektu badawczego Bloki 200+

"Realizacja programu odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy NCBiR oraz konsorcjum umowy o wykonanie i finansowanie projektu w programie 'Bloki 200+' [...], której przedmiotem jest przeprowadzenie prac B+R, zmierzających do opracowania innowacyjnej, referencyjnej, testowej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii modernizacji bloków energetycznych parowych, podkrytycznych, klasy 200MWe, opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym, zmierzającej do zmiany podstawowych parametrów pracy i utrzymania i dostosowania ich do nowych wymagań i określonego reżimu pracy z większą zmiennością obciążenia i z dużą liczą odstawień i uruchomień" - czytamy w komunikacie.