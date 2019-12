NCBR: Konkurs na projekty dla gazownictwa, o wartości 311 mln zł, ruszy 3 lutego

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje takie obszary tematyczne, jak: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych; pozyskanie metanu z pokładów węgla; materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych; sieci gazowe; technologie związane z LNG i CNG; technologie wodorowe i paliwa gazowe; technologie stosowane we współpracy z klientami; ochrona środowiska i BHP ; informatyka i cyberbezpieczeństwo, a także podziemne magazynowanie węglowodorów, poinformowano.

"Jest to kolejny, realizowany przez NCBR konkurs, którego założeniem jest współpraca nauki i biznesu. Tym ważniejsza, że konieczna w planie przechodzenia naszej gospodarki na czystą energię. To właśnie taka kooperacja daje szansę na przełomowe odkrycia, które wdrożone do przemysłu, znacząco wpłyną na jej innowacyjność" - podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.