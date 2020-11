NCBR: Nabór wniosków w 1. konkursie w ramach programu Infostrateg -od 4 stycznia

Jak wskazano, celem projektów realizujących pierwszy temat będzie opracowanie uniwersalnych narzędzi do analizy i opisu różnego typu obrazów medycznych. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do poprawienia jakości diagnostyki obrazowej, skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę, wcześniejszego rozpoczęcia leczenia często występujących postaci raka, a więc również zmniejszenia śmiertelności, a także skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów.

"Stworzone systemy mogą być dla przykładu testowane poprzez monitorowanie wiadomości pojawiających się w mediach społecznościowych w okresie dwumiesięcznym. Podstawą oceny będzie porównanie liczby poprawnie znalezionych fałszywych informacji. Systemy powinny jednak być w stanie śledzić wielorakie popularne systemy komunikacji i rozpowszechniania informacji. Zadanie to przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu fake newsów i ograniczenia ich rozprzestrzeniania. Stworzenie takiego systemu może pomóc ograniczyć próby manipulacji opinią publiczną" - czytamy dalej.

"W ramach tematu z obszaru medycyny maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 10 mln zł, a minimalna - 3,5 mln zł. W przypadku tematu mającego na celu walkę z dezinformacją - adekwatnie 8 mln zł i 1,7 mln zł. Wsparcie może uzyskać tylko projekt, w którym przewidziano realizację przynajmniej prac rozwojowych - badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe nie są obligatoryjne do uzyskania dofinansowania" - czytamy dalej.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 roku (do godz. 16:00).

"Polska ma istotny potencjał badawczy w dziedzinie SI, na co wskazują chociażby liczne publikacje naukowców czy zainteresowanie korporacji naszymi specjalistami, jednakże nie przekłada się to na rodzimą działalność badawczo-rozwojową. Infostrateg będzie stanowił istotny wkład w tę aktywację. To kolejny z wysokobudżetowych programów strategicznych uruchomionych przez NCBR, który przyczyni się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju" - mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki, cytowany w komunikacie.