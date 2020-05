NCBR rozdysponuje łącznie 300 mln zł na skuteczne rozwiązania w walce z epidemią

NCBR w pierwszej kolejności sięgnął po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. 200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym w ramach konkursu Szybka Ścieżka "Koronawirusy", podano.

Nabór wniosków trwa od 6 maja do końca roku, czyli do 31 grudnia. Aby usprawnić aplikację i przyznawanie grantów, konkurs podzielono na 3 rundy. Pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Oceny poszczególnych wniosków będą prowadzone po zakończeniu każdej z rund i zajmą do 90 dni.