NCBR zainaugurowało konkurs 'Wielkie Wyzwanie: Energia'

Na konferencję otwarcia Wielkiego Wyzwania zgłosiło się ponad 200 osób zainteresowanych zgłoszeniem własnych pomysłów do nowatorskiej inicjatywy NCBR, wzorowanej na amerykańskich zawodach technologicznych typu DARPA Grand Challenge, podano.

"Chcemy w tym projekcie pokazać, że również sami potrafimy się zmieniać, potrafimy zrobić unikalny w swojej idei konkurs, przy pomocy naszych amerykańskich przyjaciół. Staraliśmy się dać jak najmniejszą barierę wejścia - zgłosić mogą się pojedyncze osoby, grupy, jednostki badawcze. Chcemy zagospodarować energię wiatru, ale nie tego wiejącego bardzo wysoko, tylko tego dużo słabszego, który jest na poziomie dachów domów, który cechuje się dużą zmiennością. Samo przetworzenie energii to za mało, trzeba ją jeszcze zmagazynować. Na opracowanie rozwiązania dajemy rok" - powiedział dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki podczas konferencji.

Rozwiązania, których szuka NCBR w konkursie mają być kompaktowymi, cichymi urządzeniami do zastosowań indywidualnych - w domach i budynkach wielorodzinnych. Każde z nich musi się składać z siłowni wiatrowej, a więc urządzenia lub zespołu urządzeń przekształcających energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną i podłączonego do niej magazynu energii. Prototypy zgodnie z projektem regulaminu mają być gotowe do jesieni przyszłego roku.