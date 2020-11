Negocjatorzy PE i Rady za mechanizmem warunkowości w korzystaniu z funduszy UE

"Dzisiejsze porozumienie to kamień milowy w ochronie wartości UE. Po raz pierwszy stworzyliśmy mechanizm, który umożliwia UE zaprzestanie finansowania rządów, które nie szanują naszych wartości, takich jak praworządność" - powiedział współsprawozdawca Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia), cytowany w komunikacie Parlamentu Europejskiego .

Nowe prawo - jak podano - ma mieć zastosowanie nie tylko do przypadków bezpośredniego niewłaściwego wykorzystania funduszy UE, tj. korupcji lub oszustwa, ale również odnosić się do aspektów systemowych związanych z wartościami, do których przestrzegania są zobowiązane państwa unijne, tj. wolności, demokracji, równości i poszanowania praw człowieka, w tym praw mniejszości.