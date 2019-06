Neinver i Nuveen Real Estate nabywają Silesia Outlet w Polsce za 31,5 mln euro

Silesia Outlet został otwarty 27 marca tego roku. Na 12 000 m2 gromadzi 60 sklepów znanych lokalnych i międzynarodowych marek, w tym m.in. Bugatti, Bytom, Guess, Diverse, Home & Cook, New Balance, Only, Pepe Jeans, Pierre Cardin, Puma, Triumph i Reebok. Neinver odpowiada za zarządzanie centrum outlet od momentu otwarcia. W drugiej fazie projektu, planowane jest rozszerzenie oferty do 20 000 m2 powierzchni handlowej i 120 sklepów, podano w komunikacie.