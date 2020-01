Neinver: Sprzedaż w outletach Factory w Polsce wzrosła o 3% r/r w 2019 r.

Neinver odnotował zwiększoną wartość sprzedaży w 2019 roku we wszystkich 16 centrach outlet w Europie na sumę 1,047 mld euro. To wzrost o 7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Centra odwiedziło ponad 45 milionów klientów, co stanowi 3-proc. wzrost w stosunku do roku 2018, podano również.