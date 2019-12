technologie 56 minut temu

Neontri: Użytkownicy 'mobile-only' stanowią 40% klientów bankowości mobilnej

W Polsce dynamicznie rośnie liczba klientów banków "mobile-only", korzystających z usług bankowych wyłącznie przy pomocy aplikacji mobilnych. Jest ich niemal 5 mln, co oznacza wzrost o ok. 50% w stosunku do danych po III kwartale 2018 roku, podał Neontri - partner merytoryczny raportu "Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019", opracowanego przez Cashless.pl. Obecnie użytkownicy "mobile-only" stanowią ponad 40% wszystkich klientów korzystających z bankowości mobilnej, których w Polsce jest ponad 12 milionów.