Nestmedic i sieć Diagnostyka rozpoczynają pilotażowy projekt dot. KTG Pregnabit

Pilotaż rozwiązania Nestmedic w laboratoriach Diagnostyka jest kolejnym ważnym krokiem do komercjalizacji mobilnego teleKTG na lokalnym rynku. System Pregnabit, wraz z dedykowaną platformą do zapisów oraz analizy badań KTG, poszerzy zakres opieki w placówkach sieci kierowanej do kobiet w ciąży, podano.

"Projekt wdrożenia systemu Pregnabit wpisuje się w wizję rozwoju naszej Grupy. Jako największa sieć laboratoriów diagnostycznych w Polsce chcemy poszerzać ofertę w zakresie usług dla kobiet w okresie prenatalnym - również w zakresie usług mobilnych. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, które wykorzystujemy do szybkiej diagnozy, służą lekarzom do optymalnego leczenia pacjentów i wczesnej profilaktyki. To już rzeczywistość, którą budujemy z myślą o nowych pokoleniach" - powiedział prezes Diagnostyki Jakub Swadźba, cytowany w komunikacie.

Połączenie szerokiego dotarcia do pacjentek, jakie posiada Diagnostyka, z innowacyjnością i mobilnością, jakie zapewnia system Pregnabit, ma realną szansę poprawić jakość opieki okołoporodowej w Polsce. W opinii stron docelowe wprowadzenie teleKTG do sieci placówek Diagnostyki pozytywnie wpłynie na dostępność do badania KTG w całym kraju. Stworzy także możliwość wypożyczania przez pacjentki urządzenia Pregnabit, także za pośrednictwem lekarzy z mniejszych placówek oraz indywidualnych praktyk lekarskich, wskazano również.

"Rozpoczęcie współpracy z tak dużą siecią laboratoriów medycznych, jaką oferuje Diagnostyka, jest dla nas znaczącym krokiem w realizacji strategii rozwoju Nestmedic. Oferta Diagnostyki trafia rocznie do milionów pacjentów. Kierowana jest również do lekarzy, pielęgniarek oraz położnych. Wykorzystuje nowoczesne rozwiązania informatyczne. To bardzo cenne we współczesnej opiece nad pacjentem. Cieszymy się, że wspólnie możemy tworzyć system kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży. Wierzymy, że dzięki współpracy z tak renomowanym partnerem będziemy mogli skokowo zwiększyć skalę naszych działań na rynku polskim" - podsumowała prezes Nestmedic Patrycja Wizińska-Socha.

Diagnostyka to największa ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych, prowadząca obecnie ponad 170 laboratoriów. Firma zatrudnia ponad 7 000 pracowników, w tym największą w Polsce liczbę diagnostów ze specjalizacjami. Oferta Diagnostyki obejmuje ponad 2 500 rodzajów badań; tylko w ubiegłym roku laboratoria sieci wykonały ponad 100 milionów testów dla ok. 15 mln pacjentów.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

