Nestmedic: Pierwsze urządzenia Pregnabit trafiają na rynek fiński

"To ważny krok w ekspansji międzynarodowej, w szczególności na rynkach skandynawskich. Spółka realizuje równolegle działania mające na celu rozszerzenie dystrybucji teleKTG Pregnabit na kolejne kraje" - czytamy w komunikacie.

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń teleKTG Pregnabit oraz licencji na korzystanie z systemu Pregnabit. Ponadto spółka wprowadzi kolejne zmiany funkcjonalne dostosowujące system do specyficznych potrzeb szpitala. Uzgodnioną datą dostarczenia urządzeń do HUS jest 15 maja br., natomiast kompleksowe uruchomienie systemu Pregnabit na terenie szpitala zaplanowane jest na czerwiec br., podano.

Finlandia zaliczana jest do jednego z najbardziej zaawansowanych rynków na świecie w zakresie wdrożeń rozwiązań telemedycznych. To jednocześnie kraj o dużych nakładach finansowych na ochronę zdrowia pacjentki ciężarnej i opiekę okołoporodową. Roczna ilość urodzeń w Finlandii wynosi około 50 tysięcy. Ponad 30% porodów odbywa się w HUS, który wprowadza do listy usług medycznych system teleKTG Pregnabit. Szpital zatrudnia 25 tys. kadry medycznej, która rocznie udziela pomocy medycznej ponad 500 tys. pacjentom. Ponadto HUS koordynuje krajową opiekę medyczną nad pacjentami zmagającymi się z chorobami ciężkimi oraz rzadkimi, czytamy dalej.