technologie 2 godziny temu

Nestmedic uzyskał ochronę patentową dla systemu teleKTG

Nestmedic uzyskał patent na swój flagowy produkt Pregnabit. Przedmiotem patentu jest system teleKTG do monitorowania dobrostanu płodu i matki, którego częścią jest mobilne urządzenie KTG, podała spółka. Ochrona patentowa na to urządzenie będzie obowiązywała na terytorium Polski do 2032 roku.