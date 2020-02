Netia miała 47,6 mln zł zysku netto, 78,2 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Przychody grupy Netia za 2019 rok wyniosły prawie 1,3 mld zł, a zysk EBITDA około 357 mln zł (zgodnie z MSR 17). Poziom zadłużenia finansowego netto wyniósł na koniec 2019 roku ok. 240 mln zł, co oznacza bardzo komfortowy mnożnik 0,67x zysku EBITDA za 2019 rok dla grupy Netia" - napisał prezes Andrzej Abramczuk w liście do akcjonariuszy.