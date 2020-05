Neuca: Dynamika rynku hurtu aptecznego pozostanie dodatnia w tym roku

Dodał, że rekordowe wyniki z I kw. br. zderzają się z ujemnymi dynamikami w kwietniu i maju, choć jak przyznał kwiecień i maj ubiegłego roku stanowią wysoką bazę ze względu na wysoki odnotowany stan zachorowań na grupę. Jak wskazał, pozostanie w domu i używanie maseczek powoduje, że zachorowania na grypę mocno spadły, co sprawia, że popyt na leki jest mniejszy.

"Pierwszy kwartał był bardzo dobry. Na pewno zachowamy dodatnią dynamikę do końca roku. Scenariuszy jest kilka, nie wiadomo, w jakim tempie epidemia będzie nas opuszczać, a w jakim wracać" - dodał.

Prezes poinformował, że pomimo, że Neuca w marcu i kwietniu "wpadła w sam środek wielkiej burzy", to spółka bardzo dobrze poradziła sobie z realizacją silnie zwiększonej skali zamówień ze strony aptek.

"Zmierzyliśmy się z niespotykaną skalą zamówień. W aptekach w ciągu 10 dni pojawiło się 20 mln pacjentów. Stąd 40-proc. dynamiki w marcu skoncentrowały się w zasadzie w ciągu jednej dekady miesiąca. To, w jaki sposób współpracowaliśmy z naszymi klientami w tym okresie będzie procentowało w kolejnych latach" - zaznaczył prezes.

Neuca podała, że wartość rynku aptek niezależnych wyniosła 4,99 mld zł w I kw. i była wyższa o 22% w skali roku. Apteki sieciowe zanotowały w tym czasie wzrost o 10% r/r do 4,69 mld zł w I kw. 2020 r.

W programach aptecznych Neuki, skierowanych do aptek niezależnych na koniec marca było 2 477 aptek, co oznacza wzrost o 202 apteki w skali roku. Łącznie w programach partnerskich Neuki i rynkowych aktywnościach uczestniczy 5567 aptek.

Przychody segmentu biznesów pacjenckich wzrosły o 3% r/r do 40 mln zł, zaś zysk tego segmentu spadł o 72% r/r do 1,2 mln zł w I kw.

Przychody przychodni lekarskich wzrosły o 6% r/r do 25,9 mln zł w I kw.

"Druga połowa marca i kwiecień były bardzo dynamiczne, musieliśmy zachować ciągłość działania. Pacjenci byli umawiani na telewizytę, w poważniejszych przypadkach byli przyjmowani. Pacjenci ograniczyli swoje aktywności w marcu i kwietniu. My stopniowo - wraz z odmrażaniem gospodarki - będziemy teraz odmrażać nasze przychodnie i spodziewamy się pacjentów. Badania medycyny pracy, które były ograniczone specustawą też będą wracały" - powiedział wiceprezes Paweł Kuśmierowski.

Przychody segmentu e-commerce wzrosły o 149% r/r do 10,3 mln zł w I kw.

Przychody segmentu badań klinicznych i telemedycznych spadły o 3% r/r do 13,8 mln zł.

Neuca oczekuje, że spadek frekwencji pacjentów w prowadzonych badaniach i ostrożne podejście sponsorów do uruchamiania nowych wpłynie na wyniki w kolejnych kwartałach.

"Szacujemy, że w obszarze przychodni i badań klinicznych przychody będą o kilka milionów niższe niż w ubiegłym roku. To będzie wynikało ze spadku rekrutacji do badań, mniejszej liczby badań. Liczymy, że dosyć szybko nastąpi odbicie" - powiedział prezes.

"Spodziewamy się spadków do końca roku i te wyniki będą niższe, natomiast z nadwyżką odrabiamy to w naszym głównym biznesie" - podkreślił Sucharski.

Spółka podała, że pandemia spowodowała dynamiczny wzrost liczby wejść na platformy do zamawiania i rezerwacji leków. Liczba wejść na platformę Neuki apteline.pl wzrosła o 30% do ponad 8 mln wejść. Neuca zanotowała trzykrotny wzrost zamówień na apteline.pl i ortopedio.pl, przy utrzymaniu czasu realizacji zamówień 24h. Liczba zdalnych konsultacji farmaceutycznych świadczonych przez farmaceutów od marca podwoiła się.

Jak zaznaczył Kuśmierowski, Neuca podejmuje działania rozwojowe w kontekście budowy rozwiązań biznesowo-technologicznych do zdalnej opieki nad pacjentem.

"Koronawirus zmienił zachowania pacjentów. Dla nas strategicznie koronawirus może przyczynić się do rozwoju telemedycyny. Traktujemy to jako szansę, niemniej na wyniki w drugim kwartale i być może w trzecim kw. będzie to miało wpływ" - powiedział wiceprezes.