Neuca miała 24,8 mln zł zysku netto, 48,2 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

"W ubiegłym roku sprzedaż grupy zwiększyła się o blisko 7%, a nasze przychody przekroczyły już 8,2 mld zł. Utrzymujemy dyscyplinę kosztową i poprawiamy efektywność. Udział kosztów sprzedaży i zarządu do sprzedaży w 2019 roku spadł w relacji rok do roku o 0,4 pkt proc. do 7,8%. Suma tych wszystkich działań przyniosła nam w 2019 roku rekordowe wyniki na poziomie skonsolidowanego zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) w wysokości ponad 120 mln zł" - napisał prezes Piotr Sucharski w liście do akcjonariuszy.