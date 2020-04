New Work pozyskał 2,1 mln euro finansowania na realizację strategii

Rozwiązanie 360° Workspace Solution proponowane przez New Work oparte są na modelu Space as a Service. Usługa zapewnia najemcom pełną infrastrukturę biurową, w tym meble, sale konferencyjne, w pełni wyposażoną kuchnię i internet, a także wsparcie administracyjne i techniczne. Rozwiązanie to nie wymaga długoterminowego zaangażowania ani nakładów inwestycyjnych, przypomniano w materiale.

Obecnie New Work jest w trakcie opracowywania jeszcze bardziej elastycznych rozwiązań dostosowanych do wymagań klientów, czytamy dalej.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z klientami, aby dopasowywać nasze usługi do ich potrzeb. Dzięki podwyższeniu kapitału poprzez finansowaniu serii B, mamy teraz wystarczające środki na kontynuację rozwoju naszego modelu biznesowego. Obecnie dokładnie sprawdzamy możliwość wdrożenia platformy 360° Workspace Solution we wszystkich lokalizacjach. W przypadku obiektów, w których nie widzimy możliwości dostosowania usług do strategii, podjęliśmy decyzję o rezygnacji z nich. Mamy w tej kwestii jasny sygnał ze strony naszych inwestorów, aby zmieniać nasz biznes na przyszłość. Na razie wytypowaliśmy centra biznesowe w Kijowie, Pradze, Bukareszcie i Budapeszcie, w których nie widzimy szansy kontynuacji działalności związanego z tym modelem biznesowym. Nadal będziemy działać w 20 lokalizacjach, przygotowując się do otwarcia kolejnych przestrzeni, jak Alchemia w Gdańsku czy Hi Piotrkowska w Łodzi, które mają się odbyć w drugiej połowie roku" - zakończył Abt.