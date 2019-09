Newag dostarczy 5 lokomotyw dla Rail Capital Partners za 77,76 mln zł netto

W przypadku, gdy zamawiający zamówi co najmniej 30 lokomotyw, spółka zobowiązana będzie do powstrzymania się od sprzedaży lokomotyw przeznaczonych do dzierżawy innym podmiotom z grupy Newag świadczącym usługi dzierżawy taboru szynowego przez okres 3 lat od zawarcia umów ramowych, podano także.