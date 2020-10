Newag: Koleje Dolnośląskie zamówiły 6 pociągów hybrydowych za 137,4 mln zł netto

"Wraz z zawarciem umowy zamawiający złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie czterech dodatkowych ZT, co sprawia, że na dzień dzisiejszy przedmiot umowy obejmuje łącznie dostawę sześciu ZT, na co składają się dwa ZT w zakresie podstawowym oraz cztery ZT w ramach wykorzystanej opcji. Zamawiający w dalszym ciągu pozostaje uprawniony do skorzystania z prawa opcji zamówienia pozostałych dwóch ZT w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.