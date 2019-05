Newag miał 1,43 mln zł straty netto, 4,25 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"Wartość EBITDA wyniosła 13,2 mln zł i była prawie o 4 mln zł wyższa (+43%) niż po I kwartale 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 206,9 mln zł (20,4%) do kwoty 1,2 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 10,98 zł. Główny wpływ na wyniki grupy miały (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego): dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej +3,9 mln zł (dodatni wynik na sprzedaży lokomotyw elektrycznych - środków trwałych - Newag Lease SKA), spadek kosztów ogólnego zarządu o 0,64 mln zł, ujemny wynik na działalności finansowej -3,75 mln" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.