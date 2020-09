Newag miał 29,32 mln zł zysku netto, 47,09 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 wyniosła 569,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 187,6 mln zł (+49,1%). Za okres pierwszego półrocza br. Grupa wypracowała zysk w wysokości 62,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł niespełna 12,4 mln zł (+400,8%) Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (+154%) w porównaniu do 1 półrocza 2019 r." - podała spółka w raporcie.

Na wyniki grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat. W sytuacji zbliżonych wartościowo do ubiegłorocznych kosztów ogólnego zarządu i nawet wyższej rentowności mamy efekt wcześniejszego przekroczenia punktu równowagi (break even point) dzięki czemu większa cześć marż z projektów kumuluje się w zysku z działalności gospodarczej. Pozostałe czynniki mające wpływ na wyniki grupy kapitałowej przedstawiają się następująco: