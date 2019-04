Newag miał 93,35 mln zł zysku netto, 164,39 mln zł EBITDA w 2018 r.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 93,4 mln zł w 2018 r..

"Budowana przez ostatnie lata struktura grupy Newag i osiągnięte kompetencje gwarantują nam realizację strategii wzrostu wartości ekonomicznej przy zachowaniu porównywalnych kosztów działalności, co już znalazło odzwierciedlenie w wynikach 2018 roku. Efekt znaczącego wzrostu wolumenu sprzedaży przełożył się na nieproporcjonalnie większy wzrost kategorii wynikowych; jednym z wiodących czynników tej sytuacji jest właśnie osiągnięcie docelowej struktury organizacyjnej i co za tym idzie kontrolowanych kosztów funkcjonowania" - napisał prezes Zbigniew Konieczek w liście do akcjonariuszy.