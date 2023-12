Newag tonie na giełdzie. Tąpnięcie notowań po doniesieniach o skandalu na kolei

Notowania Newag spadły z poziomu ok. 23-24 zł osiągniętego na zamknięciu wtorkowej sesji do poziomi 19,5 zł. W ciągu pierwszych minut od uruchomienia giełdy spadek sięgnął więc ok. 17 proc. Z biegiem czasu notowania firmy zaczęły nieco odbijać.

Tajemnicze awarie pociągów. Do akcji wkroczyli hakerzy

- Najpierw ktoś z Newagu wpisał w oprogramowanie logikę, że jeśli pociąg stoi w miejscu dłużej niż dziesięć dni, wtedy nie ruszy z miejsca. Ktoś najwidoczniej wymyślił, że skoro pociąg stoi, to na pewno jest na przeglądzie w jakimś serwisie . Tyle że te pociągi stały także w hangarach Kolei Dolnośląskich. Ktoś z Newagu słusznie potem uznał, że to psuje narrację o niekompetencji SPS, dlatego wprowadzono swoistą "innowację" - powiedział Michał Kowalczyk z Dragon Sector, który z Sergiuszem Bazańskim oraz Jakubem Stępniewiczem opublikowali raport w tej sprawie.

Newag ingerował w oprogramowanie? Spółka zaprzecza

Rynek przeglądów lokomotywach jest niezwykle intratny. Ceny sięgają kilkuset tysięcy złotych za lokomotywę. Z ustaleń Onetu wynika, że Newag mógł ingerować w oprogramowanie lokomotyw wówczas, gdy trafiały one na przegląd do konkurencji. Po co? By nie mogła poradzić sobie z naprawą. Według hakerów w oprogramowanie lokomotyw wpisano kod, który "aktywował" usterkę, gdy pociąg znajdował się w hangarze konkurencyjnej firmy wykonującej przeglądy.