Nexera: Na terenach mniej zurbanizowanych z outsourcingu IT korzysta 38% firm

"Firmy zlokalizowane na terenach pozamiejskich, które zaprosiliśmy do badania, wciąż korzystają z łącz o przepustowościach znacznie ograniczających bądź nawet uniemożliwiających wdrażanie rozwiązań chmurowych czy zlecanie obsługi wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem na zewnątrz. Ponadto, dość duży odsetek firm nadal wspomaga się łącznością mobilną, której efektywność w przypadku zastosowań biznesowych jest zwykle niewystarczająca. Dowodzi to potrzeby powiększania zasięgu sieci światłowodowych o kolejne tereny, które na ten moment pozostają internetowymi białymi plamami" - powiedział ISBnews Wiśniewski.

W ocenie prezesa Nexery, niższy względem ogólnokrajowej średniej stopień stosowania rozwiązań outsourcingu IT przez lokalne firmy to nie jedyny wniosek potwierdzający braki w dostępności szybkiej sieci internetowej na obszarach mniej zurbanizowanych.

"W dobie zyskującej na sile coraz bardziej cyfrowej gospodarki i uzależnienia operacji biznesowych od analizy ogromnych ilości danych, posiadanie odpowiednio szybkiej i stabilnej łączności z internetem często staje się priorytetem. Nie jest to jedynie 'suche' wnioskowanie, a opinia oparta na faktach. Już dziś piszą do nas firmy o różnym charakterze działalności, funkcjonujące na terenie naszych regionów, z zapytaniami o to, kiedy dotrze do nich sieć światłowodowa, gdyż chcieliby korzystać z szybkiego internetu, a nie mają takiej możliwości. To także sygnał dla dostawców usług outsourcingu IT, przed którymi z pewnością otworzy się kolejny rynek wśród przedsiębiorstw dotąd wyłączonych z dostępności szybkiej infrastruktury internetowej" - wskazał prezes Nexery.