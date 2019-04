Nextbike Polska ma umowę na system roweru miejskiego w Oulu za 6,78 mln euro

"To drugi - po systemie w fińskim mieście Turku - zagraniczny kontakt realizowany przez spółkę. Umowa obejmuje dostarczenie i obsługę 600 rowerów miejskich typu smartbike (rower wyposażony jest w komputer pokładowy umożliwiający wypożyczenie, zaparkowanie lub zwrot roweru). Wynagrodzenie za pierwszy sezon obsługi systemu w kwocie 574 500 euro płatne będzie w terminie 21 dni od zaakceptowania przez zamawiającego oddania do użytku systemu roweru miejskiego. Umowa obowiązuje do dnia 31 października 2028 roku. Wartość całego kontraktu wynosi 6 779 100 euro" - czytamy w komunikacie.