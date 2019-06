NFG: Co piątemu przedsiębiorcy banki odmówiły udzielenia kredytu w 2019 r.

"Najnowszy raport Instytutu Keralla na zlecenie firmy faktoringowej NFG "Percepcja faktoringu w MŚP", wskazuje, że w 2019 roku 20,6% przedsiębiorstw spotkało się z odmową kredytu ze strony banku. W 2016 roku takiej odmowy doświadczyło 14,1% przedsiębiorców. Widać więc, że dostępność kredytów firmowych w Polsce spada, co oznacza, że coraz więcej właścicieli ubiegających się o kredyt, nie otrzymuje niezbędnego wsparcia" - czytamy w komunikacie.

"Kredyty przez wiele lat były jednym z najpopularniejszych narzędzi finansowych. Dotychczasowe nasze badania wskazują, że wybiera je 42,1% przedsiębiorców z sektora MŚP. A wynika to głównie stąd, że przedsiębiorcy po prostu nie znają innych narzędzi wsparcia finansowego. Teraz, kiedy banki przykręcają kurek z kredytami, gros tych przedsiębiorców nie wie, skąd pozyskać środki na bieżącą działalność i inwestycje. Tymczasem negatywna ocena scoringowa w banku nie przekreśla szans na finansowanie, bo jest jeszcze faktoring, który można uzyskać szybko, łatwo i niższym kosztem. Chciałbym, aby przedsiębiorcy mieli tego świadomość" - powiedział prezes NFG Dariusz Szkaradek, cytowany w komunikacie.

NFG zwraca uwagę, że w I kw. 2019 r. banki znów zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów dla przedsiębiorców, a wynika to m.in. ze wzrostu ryzyka niektórych branż (np. branży budowlanej), ale również rezygnowanie z mniej rentownych produktów bankowych.

"Istotnie, sytuacja finansowa branży bankowej od kilku lat pogarsza się. Wzrost kosztów, regulacyjne obciążenia czy niskie stopy procentowe - to tylko niektóre problemy tego sektora. Według Związku Banków Polskich, zwrot z kapitałów sektora bankowego w 2018 roku zmniejszył się prawie o połowę w stosunku do roku 2011, a zysk netto sektora w styczniu br. skurczył się do 255 mln zł wobec 1,75 mld zł w 2013 r." - czytamy także.