NFOŚiGW podpisał umowy na dofinansowanie lokalnego rozwoju elektromobilności

Wdrażanie działań przewidzianych w strategii gminy przyczyni się do stworzenia warunków rozwoju elektromobilności oraz kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań utrzymanych w konwencji Smart City, zarówno na terenie gminy Jaktorów, jak również w powiecie grodziskim. Istotny jest również fakt, iż strategia będzie uwzględniała potrzeby osób niepełnosprawnych. Ponadto realizacja planowanych w strategii działań ma skutkować ograniczeniem emisji CO2 w sektorze transportu na poziomie ok. 15%, co stanowić będzie wymierny efekt ekologiczny.