NFOŚiGW: Rozpoczął się nabór do programu 'Mój Prąd', potrwa do 20 grudnia

"Budżet programu to 1 mld zł, przy czym dofinansowanie w formie dotacji - do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia - wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia" - podsumowano.