NFOŚiGW zawarł umowy na ok. 304 mln zł dofinansowania wysokosprawnej kogeneracji

"Dofinansowane inwestycje polegają na budowie lub modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji. To technologia stosowana w energetyce, która sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii, a jednocześnie pozwala uzyskać jej więcej. Jednocześnie to także jedno z narzędzi w walce ze smogiem. Efektem zawartych umów będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o prawie 3 mln GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 740 tys. ton równoważnika CO2" - czytamy w komunikacie.