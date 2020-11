Niedzielski: Jeśli zachorowań będzie poniżej 19 tys., powrót do strefy czerwonej

"Plany zostały skonstruowane warunkowo, to znaczy że są uzależnione od [...] średniej liczby dziennych zachorowań z siedmiu dni. Jeżeli będziemy zbliżali się w okolice poniżej 19 tys. zachorowań, to wtedy przewidujemy potencjalnie powrót do strefy czerwonej, jeżeli liczba tych zachorowań spadnie poniżej 10 tys., to wtedy będzie przestrzeń do wprowadzenia strefy żółtej, jeżeli liczba zachorowań spadnie poniżej 4 tys., to wtedy też pojawią się regulacje, które wprowadzaliśmy dla strefy zielonej" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.