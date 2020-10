Niedzielski: Liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 ma podwoić się za tydzień

"Przygotujemy się na wszystkie możliwe scenariusze. Również te scenariusze najgorsze, które będą np. realizowały się w postaci np. 15 czy 20 tys. nowych zakażeń jeszcze w tym tygodniu" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że z przeprowadzonej w trakcie weekendu weryfikacji wynika, iż w tej chwili na terenie całego kraju dostępnych jest ok. 15 tys. łózek dla pacjentów z COVID-19, przy czym jest to wskaźnik ogólnopolski i może się różnic w zależności od regionu. Obecnie zajętych jest ok. 60% tych łóżek, najwięcej osób hospitalizowanych z COVID-19 jest w woj. małopolski, mazowieckim i wielkopolskim.

Niedzielski poinformował, że w porozumieniu Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), z wojewodami w trakcie weekendu podjęto decyzję o przekształceniu części szpitali powiatowych w szpitale zajmujące się wyłącznie COVID-19.

"Jeżeli są w regionie dwa szpitale powiatowe, to jeden będzie przejmował pacjentów nie-COVID-owych z obydwu powiatów, a drugi - pacjentów COVID-owych z obydwu powiatów. Szacujemy, że w wyniku takiego przekształcenia (wojewodowie są zobowiązani do podjęcia decyzji do wtorku) powiększymy infrastrukturę o 10 tys." - powiedział minister.

Przekształceniom ma ulec także część oddziałów internistycznych dawnych szpitali wojewódzkich (z czasów dawnego podziału administracyjnego na 49 województw).

"Chcemy zaproponować takie rozwiązanie, [...] które polega na przekształceniu oddziałów internistycznych bądź w całości, bądź w części. W wyniku tej operacji będziemy mieli 3 tys. łóżek do dyspozycji wraz z personelem" - podkreślił Niedzielski.

Planowane jest także włączenie w walkę z COVID-19 lecznictwa prywatnego. Minister zaznaczył, że rozmawiał w tej sprawie z prezes Lux Medu Anną Rulkiewicz. Do środy ma zostać opracowana lista szpitali do walki z COVID-19, co - jego zdaniem - pozwoli to w perspektywie tygodnia na podwojenie bazy łóżkowej dostępnej dla pacjentów z koronawirusem.

Poinformował, że premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie przygotowania szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim. W pierwszej kolejności te projekty mają być realizowane w woj. mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim. Szpitale te będą podlegać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) i Ministerstwu Obrony Narodowej (MON). W woj. mazowieckim taki szpital powstaje na Stadionie Narodowym.

Minister zapowiedział podpisanie rozporządzenia dotyczącego norm związanych z zatrudnieniem personelu - normy te zostaną poluzowane. Rezydenci zostaną zwolnieni z egzaminu ustnego, żeby mogli zaangażować się walkę z COVID-19.

Zapowiedział także nową inicjatywę legislacyjną, wprowadzający dodatek z tytułu walki z COVID-19 lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym w wysokości 100% wynagrodzenia. W przypadku kwarantanny i izolacji otrzymaliby oni 100% pensji. To rozwiązanie miałoby być także stosowane do służb mundurowych, które także zostaną włączone w walkę z COVID-19, m.in. w obsługiwanie puntów pobrań drive through.

W stosunku do wszystkich zatrudnionych Niedzielski zapowiedział wprowadzenie - za zgodą pracownika i pracodawcy - możliwości wykonywania pracy podczas przebywania na kwarantannie.

"Chcemy, aby te osoby [przebywające na kwarantannie] mogły mieć możliwość pracy na kwarantannie, bo dotychczasowe rozwiązania, takiej możliwości nie przewidywały" - podkreślił.

