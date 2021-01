Niedzielski: Powrót do 'normalnych' dostaw szczepionki - w przyszłym tygodniu

"Mamy potwierdzony nowy harmonogram dostaw Pfizera, zgodnie z którym od przyszłego tygodnia wracamy do normalnych dostaw rzędu 330-350 tys. tygodniowo. Natomiast po okresie dwóch tygodni czyli od połowy lutego będziemy mieli naddatek w dostawach, który ma nam zrekompensować to, co teraz ubyło, bo dostawy będą przez dwa-trzy tygodnie w okolicach co najmniej 400 tys. zamiast tych 350 tys. pierwotnie. Tak, że w trzy tygodnie będzie nam zrekompensowany ten ubytek. I my też w tym czasie przejściowym kiedy mamy zmniejszenie wykorzystamy te rezerwy, które zapobiegliwie zrobiliśmy" - powiedział Niedzielski.

"To co chcemy zrobić, to chcemy przyśpieszyć, kupując realnie dostępną - nie na papierze, nie na kontrakcie - szczepionkę. Dlatego zdecydowaliśmy się uczestniczyć w mechanizmie dodatkowego zakupu europejskiego, bo oprócz pierwotnej umowy, która była realizowana w formule 200 plus 100 mln nasz parytet - przypomnę jest 8-proc., 8% z kawałkiem - weszliśmy w drugą umowę z Pfizerem, która ma również umowę 200 plus 100 i teraz, tak jak mieliśmy pierwotnie zarezerwowane 16 mln Pfizera, to dodatkowo rzeczywiście do końca roku pojawi się 25 mln, z czego 10 mln być może w I półroczu, bo takie mamy wstępne zapowiedzi" - zaznaczył minister.