Niedzielski: W ferie dzieci będą mogły przebywać na dworze bez rodziców

"Chcieliśmy zaproponować, to jest też związane z licznymi wnioskami [...] pewne złagodzenie obostrzenia, to będzie przygotowane w dzisiejszym rozporządzeniu Rady Ministrów. Otóż chcieliśmy tutaj dopuścić możliwość dla dzieci przebywania na wolnym powietrzu bez konieczności opieki osób starszych w godzinach 8:00-16:00" - powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że dotyczy to ferii, które w całym kraju rozpoczęły się dzisiaj, a mają potrwać do 17 stycznia.

Ze względu na pandemię koronawirusa i przejście na naukę zdalną, wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Co do zasady, od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w godz. 8:00-16:00 mogły poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym, lub osobą dorosłą.