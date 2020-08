Niedzielski zapowiada skrócenie kwarantanny i izolacji do 10 dni z obecnych 14

"W przypadku kwarantanny chcemy zaproponować skrócenie czasu trwania kwarantanny do 10 dni. Mamy na to dowody, m.in. z Norwegii, ale i z praktyki tutaj klinicznej, że taki okres kwarantanny jest bezpieczny i nie powoduje wysokiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14-dniowego okresu kwarantanny" - powiedział Niedzielski.