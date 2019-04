Niemal 45 tys. pracowników Biedronki otrzyma nagrodę roczną wys. 2100 zł brutto

"W poczuciu dobrze zrealizowanego zadania, chcemy docenić wysiłek i zaangażowanie tych, którzy są siłą napędową naszego biznesu i którzy codziennie pracują na to, co udało nam się wspólnie osiągnąć w Polsce. Jesteśmy Grupą, która co roku stawia sobie ambitne cele, dąży do ciągłego rozwoju i usprawnia swoje funkcjonowanie każdego dnia. Liczę na to, że 2019 będzie kolejnym wyjątkowym rokiem, z którego wszyscy będziemy dumni" - powiedział prezes i CEO Grupy Jeronimo Martins, Pedro Soares dos Santos, cytowany w komunikacie.