Niemcy rugują Rosjan ze swoich rafinerii. Pierwszą bitwę wygrali, szykują cios ostateczny

Półroczny zarząd komisaryczny sprawowany przez rząd federalny nad rosyjskimi spółkami w niemieckiej rafinerii PCK Schwedt wygasał w środę 15 marca. Niemcy znalazły się w klinczu, który mógł wpłynąć nie tylko na proces uniezależniania kraju od rosyjskich wpływów w energetyce, ale również na możliwość zaopatrywania rafinerii w surowiec.

Ministerstwo Gospodarki Niemiec poinformowało o przedłużeniu kurateli o kolejne pół roku. Było to możliwe za sprawą korzystnego wyroku Sądu Administracyjnego w Lipsku, który odrzucił skargę Rosnieftu. Rosjanie próbowali podważyć zarząd komisaryczny i odzyskać kontrolę nad zakładem. Jak pisaliśmy w money.pl, sąd jednak uprawomocnił kuratelę niemieckiego rządu.

Jak ważny był to wyrok, tłumaczył we wtorek wicekanclerz Robert Habeck, który podkreślił, że bez tego rozstrzygnięcia Rosnieft odzyskałby kontrolę nad rafinerią PCK Schwedt jeszcze w tym tygodniu, a tym samym znowu miałby wpływ na niemiecki rynek energii.

Gra na wyższym poziomie

Mogłoby się wydawać, że batalia o Schwedt to lokalny problem. Jednak sprawa ma znacznie szerszy wymiar, a gra toczy się na wyższym poziomie, niż może się na pierwszy rzut oka wydawać. Przecinają się tu bowiem wątki rosyjskie, niemieckie, ale i polskie, a nawet kazachskie.

Zakład w Schwedt jest jedną z dwóch północnych rafinerii Niemiec. Zaopatruje wschodnie Niemcy w paliwa. Dziewięć na dziesięć samochodów w Brandenburgii i Berlinie tankuje paliwo właśnie pochodzące z tej rafinerii. Obsługuje ona również lotnisko Berlin-Brandenburg. Zatrudnia 3 tys. osób, w tym wielu Polaków, a jej produkty zaopatrują również zachodnią część naszego kraju.

Do tej pory rafineria przerabiała głównie rosyjską ropę dostarczaną do Niemiec przez Polskę ropociągiem "Drużba" ("Przyjaźń"). Od inwazji rosyjskiej na Ukrainę zaczęto poważnie zastanawiać się nad bezpieczeństwem dostaw surowca. Choć sankcje wyłączały dostawy ropociągowe i umożliwiały pozyskiwanie ropy przez "Drużbę", zwrócono uwagę na problem w akcjonariacie PCK Schwedt. Rosyjskie wpływy skutecznie hamowały proces dywersyfikacji dostaw do niemieckiej rafinerii.

Przypomnijmy, że w strukturze właścicielskiej Schwedt ważną rolę odgrywa spółka córka rosyjskiego koncernu, Rosnieft Germany, która posiada 37,5 proc. akcji w rafinerii. Dokładnie taki sam udział ma Shell. Jednak to Rosjanie posiadali pakiet kontrolny za sprawą kolejnej spółki zależnej - RN Refining & Marketing. Łączne udziały rosyjskich firm sięgają 54 proc.

16 września 2022 r. Niemcy objęli więc spółki zależne Rosnieft Germany i Refining & Marketing zarządem komisarycznym. Oznaczało to związanie rąk Rosjanom, którzy, choć pozostali nominalnym właścicielem większości udziałów, to nie mogli podjąć żadnych działań. Wszelkie decyzje podejmowało Ministerstwo Gospodarki za pośrednictwem Federalnej Agencji ds. Sieci.

Polska pomoc

Niemcy musiały jednak szybko znaleźć alternatywę dla dostaw z Rosji. Pomóc miała w tym Polska. Na początku grudnia, a więc tuż przed wprowadzeniem embarga na ropę naftową z Rosji i na dwa miesiące przed uruchomieniem sankcji na paliwa, wicekanclerz Robert Habeck podpisał porozumienie z polską minister klimatu Anną Moskwą, w ramach którego oba kraje zadeklarowały wzajemne wsparcie w zapewnieniu bezpiecznej pracy tak polskich rafinerii w Gdańsku i Płocku, jak i niemieckich rafinerii w Leuna i Schwedt.

Szczegółowo opisywaliśmy to już w money.pl. W dużym uproszczeniu, Polska liczyła na dostawy paliwa (głównie diesla), a Niemcy na dostawy ropy z Gdańska.

Jak podkreślał w komentarzach przesłanych money.pl resort klimatu, "Polska pomaga Niemcom w szybszym odejściu od rosyjskiej ropy". Szczegółów tej pomocy jednak nie poznaliśmy, ani ze strony polskiej, ani niemieckiej.

Jeszcze na początku lutego Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec zapewniało money.pl, że "w styczniu rafineria PCK była dodatkowo zaopatrywana przez port w Gdańsku i polski system rurociągów, a w lutym spodziewane są kolejne dostawy przez port w Gdańsku i z Kazachstanu".

Zgrzyty we współpracy z Polską?

Okazuje się, że w tej współpracy nastąpił pewien zgrzyt. Na łamach "Deutsche Welle" Jörg Steinbach, minister gospodarki Brandenburgii, mówił o różnicach w interpretacji porozumienia zawartego między Polską a Niemcami w grudniu 2022. Odniósł się do incydentu, w którym w Naftoporcie Gdańsk rozładunku ropy dla Schwedt, co miało być motywowane kwestią rosyjskiego zarządu w rafinerii.

- Rząd federalny powiedział nam, że polsko-niemieckie memorandum z 2 grudnia obejmuje wzajemną pomoc przy zaopatrzeniu rafinerii w Schwedt. Widocznie zostało to nieco inaczej zinterpretowane przez obie strony. Strona niemiecka interpretowała to jako podstawę prawną dla dostaw ropy, a strona polska interpretowała jako zgodę na to, co przedstawiła. My oparliśmy się na uzgodnieniach wynikających z zawartego memorandum - mówił minister Steinbach.

Zapytaliśmy o tę kwestię polski resort klimatu. Jak zapewniło ministerstwo, "zgodnie z podpisanym polsko-niemieckim memorandum, Polska wspiera i będzie wspierać Niemcy w procesie dywersyfikacji dostaw ropy do niemieckich rafinerii".

Resort podkreśla, że dla zwiększenia skali tych działań niezbędne jest podniesienie możliwości technicznych po stronie polskiego Naftoportu, uwzględniające szybką rozbudowę o kolejne stanowiska, oraz zwiększenie możliwości transportowych ropociągu pomorskiego.

"Pozostaje to jednak zależne od woli strony niemieckiej do zawarcia długoterminowej umowy na dostawy ropy do rafinerii Schwedt przez polski Naftoport. Spójne działania Polski i Niemiec z pewnością pozwoliłyby pokryć lukę w dostawach do tej rafinerii" - zaznacza resort klimatu.

Nie udało się nam uzyskać informacji, o jakim dokładnie wolumenie jest mowa. Takich danych nie przekazuje PERN, który zajmuje się transportem ropy m.in. do Niemiec, jak i sam Naftoport. Ten ostatni nie odniósł się również do kwestii braku zgodny na wyładunek ropy dla Schwedt.

Paweł Wolny, koordynator ds. handlu i eksploatacji Naftoportu, poinformował jedynie, że spółka "jest morskim terminalem przeładunkowym ropy i paliw, wykonującym usługi na zlecenie swoich klientów. W związku z tym nie informujemy o kierunkach i ilościach przeładunków wykonanych na ich rzecz. Naftoport Sp. z o.o. nie jest właścicielem ani gestorem transferowanych ładunków i nie posiada wiedzy na temat decyzji operacyjnych i handlowych swoich klientów".

Zwróciliśmy się więc do niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu.

Rafineria PCK Schwedt jest zaopatrywana przez swoich trzech właścicieli w nierosyjską ropę naftową w całości rurociągiem Rostock-Schwedt. Ponadto duże ilości ropy docierają przez port w Gdańsku. Niemiecki rząd wspiera negocjacje koncernów naftowych z Polską i Kazachstanem. Firmy musiałyby wypowiedzieć się na temat konkretnych ilości dostaw - stwierdziła jedynie Zuzanna Ungrad, sekretarz prasowa resortu.

Polskie Ministerstwo Klimatu zaznacza jednak, że zgodnie z kierunkiem obranym przez Polskę w momencie nieuzasadnionej agresji rosyjskiej na Ukrainę, nasz kraj nadal nie będzie wspierać przedsiębiorstw i gospodarki rosyjskiej.

"Z tego powodu potrzebne jest pilne wprowadzenie zmian w akcjonariacie w rafinerii PCK w Schwedt i wyłączenie akcjonariusza rosyjskiego. Strona polska oczekuje na jednoznaczne niemieckie stanowisko i ostateczne rozwiązania prawne. Obecne rozwiązanie w postaci zarządu komisarycznego było krótkoterminowe (sześć miesięcy) i nie wyczerpuje oczekiwań strony polskiej. Stanowisko Polski pozostaje spójne z treścią podpisanego memorandum, w którym oba kraje zgodnie przyznały, że żadne wspólne działanie nie powinno przynosić bezpośrednich korzyści rosyjskiemu rządowi lub kontrolowanym przez niego spółkom" - czytamy w przesłanym nam oświadczeniu.

W Niemczech jednak brak pewności co do dostaw do rafinerii Schwedt wywołuje duże emocje, czego dowodem są nie tylko artykuły w "Deustche Welle" czy "Tagesspiegel", ale również oficjalne interpelacje składane przez posłów do Bundestagu, z pytaniami o "polski szklak" i porozumienie z rządem RP na dostawy z Gdańska.

Gdańsk to oczywiście niejedyne źródło ropy dla niemieckich rafinerii. Niemcy rozbudowują również rurociąg Rostock-Schwedt, aby pozyskać więcej surowca ze swojego północnego portu. Przepustowość Rostock jest za mała, a dostawy ropy pozawalają zaspokoić potrzeby rafinerii w ok. 60 proc. Wraz z nastaniem wiosny i ruszeniem prac drogowych będzie to za mało (rafineria produkuje również komponenty do budowy dróg). Dlatego Niemcom tak zależy na dostawach z Polski, przy jednoczesnym negocjowaniu umowy na ropę Kazachstanu.

Wyrugować Rosjan

Choć rząd federalny Niemiec wygrał bitwę z Rosnieftem, wciąż ma do rozegrania całą wojnę o wyrugowanie Rosjan z niemieckich rafinerii. Wtorkowy wyrok kupił czas, ale nie rozwiązał głównego problemu.

Jak tłumaczyliśmy w money.pl, nadzór komisaryczny nad aktywami rosyjskiej spółki nie oznacza jednak nacjonalizacji ani przejęcia aktywów przez niemiecki rząd. Pozostaje tematem kontrowersyjnym. Rosjanie wciąż są formalnie współwłaścicielami PCK Schwedt, mimo że wszelkie zyski z jej działalności nie trafiają do Rosnieftu, ale są zamrażane przez niemiecki rząd i stanowią zabezpieczenie.

Dodatkowo, jak zapewniło money.pl Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec, "udziałowcy rafinerii PCK nie zamówili w styczniu żadnej rosyjskiej ropy.

Niemcy przygotowują się jednak do zadania ostatecznego ciosu i wyrugowania Rosjan z rafinerii. - Sprawa bowiem dotyczy nie tylko Schwedt, ale również innych rafinerii niemieckich, w których Rosnieft ma udziały: MiRo w Karlsruhe i rafinerii Baeyrnoil w bawarskim Vohburgu - przypomniał w rozmowie z money.pl Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych.

Dlatego też w niemieckim rządzie trwają prace nad nowelizacją ustawy o bezpieczeństwie energetycznym. Zmiany miałyby umożliwić szybką sprzedaż udziałów Rosnieftu, bez konieczności wcześniejszej nacjonalizacji.

Sekretarz stanu w resorcie gospodarki Michael Kellner, cytowany przez agencję dpa, przekonywał, że przepisy w nowym kształcie będą gotowe do maja tego roku.

Polacy zamiast Rosjan?

Sugestie możliwości sprzedaży udziałów Schwedt wywołały szereg spekulacji na temat potencjalnych zainteresowanych inwestycją w niemiecką rafinerię. Według niemieckiego dziennika gospodarczego "Handelsblatt" chętnych nie brakuje. Wśród nich wymienia się choćby Grupę Alcmene, będąca operatorem terminali naftowych, czy niemiecką firmę Hoyer. Według dziennika na sprzedaż mogłyby trafić również udziały Shella.

Przypomnijmy, że jak donosił Reuters, również PKN Orlen miał być zainteresowany odkupem udziałów rosyjskich w Schwedt. Na pytania money.pl kierowany przez Daniela Obajtka koncern odpowiada wymijająco.

"PKN Orlen nie komentuje informacji medialnych dotyczących rafinerii w Schwedt. O planowanych czy realizowanych projektach oraz inwestycjach informujemy za pomocą oficjalnych kanałów komunikacji w momencie podjęcia stosownych decyzji. Jednocześnie informujemy, że na bieżąco obserwujemy sytuację w regionie" - czytamy w przesłanym nam oświadczeniu.

Według "Handelsblatt" Polska odgrywa kluczową rolę dla przyszłości rafinerii w Schwedt. Każdy potencjalny inwestor musiałby się liczyć z koniecznością zapewnienia dostaw z Gdańska. To z kolei, zdaniem dziennika, potwierdza, że polski Orlen byłby więc najlepszym udziałowcem.

Zapytaliśmy, co na ten temat sądzi niemiecki rząd. Odpowiedziała nam Zuzanna Ungrad, sekretarz prasowa Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu. - Rząd federalny koncentruje się obecnie na środkach zapewniających dalsze bezpieczeństwo dostaw w Niemczech, a nie na dyskusjach na temat własności - poinformowała.

Marek Kossowski, były prezes PGNiG, zwraca uwagę, że inwestycja Orlenu w Schwedt wpisywałoby się w strategię rozwoju koncernu i jego ambicje, ale wymaga wcześniejszego szczegółowego audytu. - To nie jest nowa rafineria. Oczywiście inwestycja mogłaby zwiększyć potencjał produkcyjny Orlenu, ale z drugiej strony może się wiązać z kosztami jej modernizacji. To wymaga zawsze dogłębnej analizy - zaznacza w rozmowie z money.pl.

Z kolei dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-Petrol.pl, zwraca uwagę na wcześniejszą wypowiedź prezesa Daniela Obajtka o ewentualnym wejściu w to miejsce Orlenu: "po pierwsze ktoś musi chcieć ją sprzedać, a po drugie wciąż jest tam akcjonariat rosyjski. Czekamy na to, jak ten akcjonariat będzie wyglądał i jak zachowa się rząd niemiecki".

Z pewnością taka rafineria stanowiłaby interesujący element struktury produkcyjnej płockiego koncernu, obecnego na rynku niemieckim, a dodatkowo Schwedt mógłby także służyć w zaopatrywaniu pewnej części rynku polskiego, co wcześniej już się zdarzało. Na razie jednak - dopóki nie ma mowy o nacjonalizacji, która spowodowałaby odcięcie od konieczności współpracy ze stroną rosyjską nie spodziewam się, aby Orlen wszedł w jakąś formę transakcji - mówi dr Bogucki.

Jak podkreślił, jeśli niemiecka ustawa o bezpieczeństwie energetycznym zmieni się tak, aby umożliwić szybką sprzedaż udziałów Rosnieftu w rafinerii w Schwedt, bez konieczności wcześniejszej nacjonalizacji, wtedy Orlen może być jednym z "naturalnych" kandydatów do zakupu.

Przemysław Ciszak

