Niemcy z sukcesami szukają zamienników dla surowców z Rosji. Zacieśniają więzi z Kanadą

Kanada i Niemcy podpisały we wtorek (23 sierpnia) wspólną deklarację o produkcji i eksporcie wodoru do naszego sąsiada w ramach zastępowania gazu ziemnego .

Przypomnijmy, że pod koniec 2020 r. rząd federalny w Ottawie przyjął strategię wykorzystania wodoru jako paliwa i zajęcia pozycji lidera w tej dziedzinie. Kanada produkuje obecnie ok. 3 mln ton "niebieskiego" wodoru rocznie . Jest tym samym jednym z dziesięciu największych producentów tego paliw.

Kanada na ratunek niemieckiej motoryzacji

Wodór nie jest jedynym surowcem, który Niemcy we wtorek zapewnili sobie w Ameryce Północnej. Ze względu na wojnę w Ukrainie na rynku wystąpił również niedobór rosyjskich materiałów - m.in. niklu i litu - do produkcji samochodów elektrycznych. Rząd Kanady podpisał porozumienie z Volkswagenem i Mercedesem w sprawie udostępnienia kanadyjskich surowców dla branży motoryzacyjnej.

Minister innowacji, nauki i przemysłu François-Philippe Champagne powiedział, że Kanada "jest zdecydowana, by w Ameryce Północnej stworzyć wiarygodną i stabilną sieć dostaw dla produkcji samochodów i baterii ".

Dyrektor ds. technologii i zakupów grupy Mercedes-Benz AG Markus Schaefer podkreślał, że jego firma chce przejść na produkcję wyłącznie samochodów elektrycznych do końca tego dziesięciolecia "wszędzie, gdzie warunki rynkowe na to pozwalają".

Natomiast cytowany przez dziennik "The Globe and Mail" szef ds. technologii Volkswagena Thomas Schmall przekazał, że koncern kupi udziały w kanadyjskich firmach surowcowych. Z 20 mld euro planowanych inwestycji VW w produkcję akumulatorów, część trafi właśnie do Kanady.