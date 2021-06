Nieudana roszada w zarządzie PKO. Sasin chciał wprowadzić swojego człowieka

Dzień po walnym zgromadzeniu, na którym z bankiem pożegnał się prezes Zbigniew Jagiełło, rada nadzorcza powołała na to stanowisko Jana Rościszewskiego.

Na pierwszym posiedzeniu nowego składu rady Dominik Kaczmarski złożył wniosek o odwołanie z zarządu Jakuba Papierskiego. Wniosek został odrzucony, co jednocześnie przekreśla plany zmian w zarządzie - pisze "Puls Biznesu".

W zarządzie PKO zasiada dziewięć osób, czyli dokładnie tyle, ile wynosi limit określony przez regulamin banku. Żeby wprowadzić do władz nowego człowieka, kogoś trzeba odwołać.

A takie plany, jak ustalił "Puls Biznesu", były. Po odwołaniu Papierskiego do zarządu miał zostać wprowadzony Bartosz Drabikowski, który do 2017 roku był dyrektorem finansowym.

Odwołano go jednogłośnie, a pięć osób, które wtedy głosowały za jego zwolnieniem nadal zasiada w radzie.

- Próba wprowadzenia do zarządu menedżera, którego kilka lat temu rada nadzorcza odwołała ze stanowiska, to jakaś karkołomna operacja — mówi "Pulsowi Biznesu" jeden z analityków banku. Prosi o zachowanie anonimowości.

Drabikowski był też jedną z kluczowych osób odpowiadających za zakup Nordea Banku. To właśnie ta transakcja i kontrowersje z nią związane miały być główną przyczyną rezygnacji prezesa Jagiełły.

- Dla zagranicznych inwestorów ruchy kadrowe w PKO BP są kompletnie niezrozumiałe. Rozmawiałem z przedstawicielem funduszu inwestycyjnego, który pytał, dlaczego skarb państwa nie obronił Zbigniewa Jagiełły, dobrego prezesa. Był przekonany, że to pozostali akcjonariusze poprzez swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej doprowadzili do dymisji. Wyjaśniłem mu, że skarb państwa, mając 30 proc. akcji, obsadza 9 z 11 miejsc w radzie i że to jego reprezentanci zdecydowali o odwołaniu prezesa — mówi "Pulsowi Biznesu" jeden z analityków.